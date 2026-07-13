Андрей Шишинов

"Дудаков объяснил, что смерть Грэма* означает для Украины" Да ничего не изменится. Во первых он там не один такой ястреб. И во вторых ВСЯ политика сша заточена на уничтожение и расчленение России с последующим разграблением ресурсов.