«Срок годности хрущёвок»: на сколько лет «жизни» были рассчитаны эти дома

Малогабаритные дома небольшой этажности, выстроенные в огромном количестве в середине прошлого века на территории Советского Союза и стран Организации Варшавского договора, вошли в историю как «хрущёвки» (особенно активно строились именно во времена «правления» Никиты Хрущёва).
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