Мэрия заказала проект "Парка 300-летия Барнаула" за ТЦ "Европа" за 7 млн рублей

Подрядчик должен будет закончить работу до конца февраля 2025 года Мэрия Барнаула ищет подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию на благоустройство пустыря за торговым центром "Европа", где уже в 2025 году начнут создавать так называемый "Парк 300-летия Барнаула".