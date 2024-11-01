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Мэрия заказала проект "Парка 300-летия Барнаула" за ТЦ "Европа" за 7 млн рублей

Мэрия заказала проект "Парка 300-летия Барнаула" за ТЦ "Европа" за 7 млн рублей

Подрядчик должен будет закончить работу до конца февраля 2025 года Мэрия Барнаула ищет подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию на благоустройство пустыря за торговым центром "Европа", где уже в 2025 году начнут создавать так называемый "Парк 300-летия Барнаула".

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