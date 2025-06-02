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Царьград

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Дактилоскопия для всех: МВД России внесло в базу "пальчики" почти миллиона мигрантов

Дактилоскопия для всех: МВД России внесло в базу "пальчики" почти миллиона мигрантов

Главное управление МВД по миграции сообщает, что с начала 2025 года свыше 940 тысяч иностранных граждан прошли обязательную дактилоскопию.

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