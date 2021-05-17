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Самый умный убийца: моральная дилемма — наказать или взять деньги

Самый умный убийца: моральная дилемма — наказать или взять деньги

Товарищ майор (натуральный майор) из убойного отдела за «рюмкой чая» рассказал мне про «самого умного убийцу» в своей практике.

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