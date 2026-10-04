Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Особые планы для Киева, Харькова и Одессы": Гражданские уезжают. Помощь русским бойцам пришла откуда не ждали. СВОдки с фронта

"Особые планы для Киева, Харькова и Одессы": Гражданские уезжают. Помощь русским бойцам пришла откуда не ждали. СВОдки с фронта

Автор: Отдел информации Новороссии В Киеве движение встало. Русские ВКС переключились на мосты через Днепр.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ruslan Gabsalamow
Ruslan Gabsalamow

когда то киевляне танцевали на виде фото горящего нашего крымского моста.танцевали,скакали ,радовались....что то сейчас из них никто не скачит.жоп жоп стало однако...

Профиль пользователя кромчанин
кромчанин

Оказывается, не всё так однозначно. ТВ показало колонны автомобилей, в том числе легковых. Вывод: в отличие от россиян, украинцы не испытывают проблем с заправкой своих автомобилей.

Профиль пользователя Сергей Федотов
Сергей Федотовизменено

Когда на взбесившемся хуторе только-только начинали надевать кастрюли, скакать и орать "москаляку на гиляку, убей русню" многие в России говорили "Боже, спаси Украину".
Сейчас так никто не говорит. И ненавидеть мы их стали не меньше, чем они нас. А Путину появились претензии в том, что он недостаточно Путин. Слишком уж он с ними церемонится.
С украинством нужно заканчивать. Чтоб даже слова такого не осталось "Украина".
Пока будет существовать украинство, будут существовать и бандеровщина и укронацизм и "москаляку на гиляку" и "убей русню".
Эту гадину нужно как в 45-м, давить в её же логове. Безжалостно.
Как нелюдей.
8 лет их уговаривали быть людьми. Они не захотели.
Они мечтали воюватi з россiйской армiей.
Мрія збулася.
Теперь только полная и безоговорочная капитуляция. Никаких перемирий.

Профиль пользователя ninikooo Митусова
ninikooo Митусова

Сколько они наших городов и поселений разрушили?! Сколько убили мирных граждан и детей?! Теперь пусть получат « по заслугам» и не визжат, это им не на майдане скакать и печеньки Нуланд грызть.

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Киевские власти понимали когда шли на эскалацию военного противостояния что ответ будет гораздо более мощный, надеялись что российские власти не станут наносить удары по инфраструктурным объектам, которые могут привести к "гуманитарной катастрофе". Значит время настало перестать нам слушать что-то там из "утюгов", будем бить.