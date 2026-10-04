"Особые планы для Киева, Харькова и Одессы": Гражданские уезжают. Помощь русским бойцам пришла откуда не ждали. СВОдки с фронта

Автор: Отдел информации Новороссии В Киеве движение встало. Русские ВКС переключились на мосты через Днепр.
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Надо пожелать Зелю, чтобы быстрее застрелился.
Самые умные свалили оттуда в первые два года после госпереворота.
когда то киевляне танцевали на виде фото горящего нашего крымского моста.танцевали,скакали ,радовались....что то сейчас из них никто не скачит.жоп жоп стало однако...
Корейцы удивили. Молодцы.
не рой яму другому,сам в нее попадешь.
Оказывается, не всё так однозначно. ТВ показало колонны автомобилей, в том числе легковых. Вывод: в отличие от россиян, украинцы не испытывают проблем с заправкой своих автомобилей.
Когда на взбесившемся хуторе только-только начинали надевать кастрюли, скакать и орать "москаляку на гиляку, убей русню" многие в России говорили "Боже, спаси Украину".
Сейчас так никто не говорит. И ненавидеть мы их стали не меньше, чем они нас. А Путину появились претензии в том, что он недостаточно Путин. Слишком уж он с ними церемонится.
С украинством нужно заканчивать. Чтоб даже слова такого не осталось "Украина".
Пока будет существовать украинство, будут существовать и бандеровщина и укронацизм и "москаляку на гиляку" и "убей русню".
Эту гадину нужно как в 45-м, давить в её же логове. Безжалостно.
Как нелюдей.
8 лет их уговаривали быть людьми. Они не захотели.
Они мечтали воюватi з россiйской армiей.
Мрія збулася.
Теперь только полная и безоговорочная капитуляция. Никаких перемирий.
Сколько они наших городов и поселений разрушили?! Сколько убили мирных граждан и детей?! Теперь пусть получат « по заслугам» и не визжат, это им не на майдане скакать и печеньки Нуланд грызть.
Киевские власти понимали когда шли на эскалацию военного противостояния что ответ будет гораздо более мощный, надеялись что российские власти не станут наносить удары по инфраструктурным объектам, которые могут привести к "гуманитарной катастрофе". Значит время настало перестать нам слушать что-то там из "утюгов", будем бить.