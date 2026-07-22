Большинство сел снова со светом. В Алтайском крае устраняют последствия урагана

Там, где работы еще продолжаются, организована временная схема подачи электроэнергии В Алтайском крае продолжают устранять последствия мощного урагана, который оставил без электроснабжения десятки населенных пунктов и повредил объекты инфраструктуры.
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