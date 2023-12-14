Ударная группа армейской авиации уничтожила живую силу и опорный пункт противника на Краснолеманском направлении

В состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой Ми-35М и многоцелевой Ми-8 в сопровождении специалистов поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
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