За неделю в Челябинской области выявили более 700 нарушений миграционного законодательства

Южноуральская полиция подвела итоги первого этапа операции «Нелегал». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, более 700 нарушений миграционного законодательства выявили полицейские Южного Урала в ходе 1 этапа профилактической операции «Нелегал».
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