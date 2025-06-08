Ученый назвал изменившее русскую историю событие. Что произошло 640 лет назад?

Русская и вся европейская история могла пойти иным путем, если бы великий князь Литовский Ягайло, в соответствии с заключенным в 1383-1384 годах договором, женился на дочери великого князя московского Дмитрия Донского и принял православие.
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