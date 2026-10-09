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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев про вариант с заменой Тамбиева на Ротенберга: «Да хоть на Скотти Боумэна. Я не люблю фантазировать. То, что есть вопросы к тренеру «Динамо» – очевидно»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о возможной отставке тренера московского «Динамо» Леонида Тамбиева .

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