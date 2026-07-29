На Ямале за полгода ввели более 100 тысяч квадратных метров жилья

В первой половине 2026 года на Ямале ввели в эксплуатацию многоквартирные и индивидуальные дома. Общая площадь нового жилья превысила 100 тысяч квадратных метров, следует из реестра ввода в эксплуатацию жилых зданий на 30 июня с сайта департамента строительства и жилищной политики округа.
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