На Ямале за полгода ввели более 100 тысяч квадратных метров жилья

В первой половине 2026 года на Ямале ввели в эксплуатацию многоквартирные и индивидуальные дома. Общая площадь нового жилья превысила 100 тысяч квадратных метров, следует из реестра ввода в эксплуатацию жилых зданий на 30 июня с сайта департамента строительства и жилищной политики округа.