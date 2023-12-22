Президенты России и Венесуэлы обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

Москва, 21 декабря /Синьхуа/ -- Президент России Владимир Путин в четверг провел телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которого обсуждены актуальные вопросы российско-венесуэльского сотрудничества.
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