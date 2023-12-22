Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

4 подписчика

Президенты России и Венесуэлы обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

Москва, 21 декабря /Синьхуа/ -- Президент России Владимир Путин в четверг провел телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которого обсуждены актуальные вопросы российско-венесуэльского сотрудничества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх