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Рустам Минниханов провел встречу с послами арабских государств в России

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией чрезвычайных и полномочных послов арабских государств в России - Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии.

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