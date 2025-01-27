Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о нападениях банды подростков

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об избиении людей бандой подростков в Краснодарском крае и представить доклад об установленных обстоятельствах.
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