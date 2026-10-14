Одна из миллиона: астрономы нашли доказательства существования Девятой планеты

Один объект, который может оказаться гипотетической Девятой планетой, выделили астрономы после анализа более миллиона источников инфракрасного излучения.
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