Полузащитник «Спартака» Литвинов о спорном эпизоде с фолом в штрафной «Ахмата»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о спорном эпизоде в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1), где, по его мнению, в штрафной соперника был фол, за который следовало назначать пенальти.