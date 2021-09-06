Ингредиенты на 8 порций: Яйца 2 шт. Мука 100 г Сахар 150 г Разрыхлитель 1 ч.л. Сметана 1 ст.л. Сахар 1 стак.
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