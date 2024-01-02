MediaTek вновь утёрла нос Qualcomm. Redmi K70E на Dimensity 8300-Ultra стал самым мощным субфлагманом по версии AnTuTu

Опубликованный сегодня рейтинг субфлагманов AnTuTu (за декабрь 2023 года) метит на мини-сенсацию. Примерно с апреля прошлого года его возглавляли две модели, построенные на Snapdragon 7+ Gen 2 – Redmi Note 12 Turbo и Realme GT Neo5 SE.