Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом Европы за сезон-2025/26. 27-летний форвард получил приз Onze d’Or, который с 1976 года ежегодно вручает французский журнал Onze Mondial лучшему игроку в Европе.
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