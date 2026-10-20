Индекс гособлигаций MCXRGBI опустился до 111,75 базисных пунктов, при этом ОФЗ серии № 26248 выросла на 0,2%, а № 26238 снизилась на 0,1%.
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