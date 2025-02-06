Учёные близки к разгадке тайн свитка из Помпеи

Новые технологии позволят прочесть записи на документе, покрытом слоем пеплаДревние свитки из Помпеи готовятся прочитать британские учёные.
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