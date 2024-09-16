Пара вложила последние деньги в заброшенный банк и вызвала насмешки: спустя год их дому завидуют миллионы

Владимир Алтайцев

Кто-то упорно тискает здесь похожие материалы про превращения заброшенных сараев, скотоферм, и других зданий в чудесное жильё.Сказки это.Этот заброшенный банк кому-то принадлежал, значит, эту развалину надо было выкупить. А потом снесли 75% стен, построили новые. Автор не пишет, а сколько это стоило. А это сотни тысяч евро.Откуда такие деньжищи?