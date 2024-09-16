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Пара вложила последние деньги в заброшенный банк и вызвала насмешки: спустя год их дому завидуют миллионы

Пара вложила последние деньги в заброшенный банк и вызвала насмешки: спустя год их дому завидуют миллионы

Британская семья вложила последние накопления в здание старого заброшенного банка. Решение Райана и Николь вызвало скепсис даже у ближайших друзей, однако прошел всего год — и теперь их уникальному дому завидуют миллионы.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Кто-то  упорно тискает  здесь  похожие материалы про  превращения  заброшенных сараев, скотоферм, и  других зданий в чудесное  жильё.Сказки  это.Этот заброшенный  банк  кому-то принадлежал, значит, эту  развалину  надо  было выкупить. А потом  снесли  75%  стен, построили новые. Автор не пишет, а сколько  это стоило. А  это сотни тысяч  евро.Откуда  такие  деньжищи?
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16 час.
Karmadon
Откуда деньжищи? Приятельница жены взяла кредит под залог квартиры, купила автобус, поставила на маршрут. Потом еще один - под залог автобуса. И еще... И еще... Сейчас она владелица довольно солидной транспортной компании, все кредиты выплачены.
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11 час.

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