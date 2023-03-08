Боули спустился в подтрибунное помещение с пивом, чтобы обнять Поттера после победы над «Боруссией» в ЛЧ

Совладелец «Челси» поздравил главного тренера с выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов. Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, после победы над «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0, первая игра – 0:1) Тодд Боули спустился в подтрибунное помещение с пивом, чтобы обнять Грэма Поттера.
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