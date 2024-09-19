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В США потребовали от Байдена доказать обвинения против RT

В США потребовали от Байдена доказать обвинения против RT

Американская правозащитная организация Freedom of the Press Foundation (FPF) потребовала от президента США Джо Байдена предоставить доказательства обвинений против телеканала RT в информационных операциях.

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