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Агент Салаха об «Аль-Иттихаде»: «Если бы мы рассматривали уход из «Ливерпуля» в этом году, то не продлили бы контракт прошлым летом»

Агент Салаха об «Аль-Иттихаде»: «Если бы мы рассматривали уход из «Ливерпуля» в этом году, то не продлили бы контракт прошлым летом»

Ранее стало известно, что «Аль-Иттихад» предлагает форварду сборной Египта 180 млн евро на два года и готов дать «Ливерпулю» 60 млн фунтов.

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