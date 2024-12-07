Лучше Нострадамуса: 10 громких предсказаний будущего, сделанных мультфильмами за последние 20 лет

Человечество пыталось предсказывать будущее с давних времён. Магические обряды, гадания, осознанные сновидения – всё это использовалось ради возможности хотя бы немного приотворить дверь, ведущую в неизвестность, и заглянуть в завтрашний день.
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