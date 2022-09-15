Вечерняя Москва

17 510 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatyana Fedotova
    Я очень хочу, чтобы на все требования США Россия научилась отвечать дулей под их нос! Иначе сволочей не отучить требо...США настаивают на...
  • Николаевна
    СпасибоКрасная зона и уд...
  • Ивановна
    Благодарю за пост и статьюКрасная зона и уд...

Ефимов: Количество пользователей Инвестпортала Москвы превысило миллион

Ефимов: Количество пользователей Инвестпортала Москвы превысило миллион

С начала 2022 года число уникальных посетителей Инвестиционного портала Москвы превысило миллион. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх