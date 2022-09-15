Ефимов: Количество пользователей Инвестпортала Москвы превысило миллион

С начала 2022 года число уникальных посетителей Инвестиционного портала Москвы превысило миллион. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.