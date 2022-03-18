Телеканал "КРЫМ 24"

87 подписчиков

В Севастополе прямо на пешеходном переходе сбили 10-летнего мальчика

В Севастополе прямо на пешеходном переходе сбили 10-летнего мальчика

Днём 17 марта в Севастополе прямо на пешеходном переходе сбили 10-летнего мальчика. Об этом сообщает заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх