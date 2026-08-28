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Мировое обозрение

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Bloomberg: Украине не хватает финансирования на войну

Bloomberg: Украине не хватает финансирования на войну

Украине нужно $145,9 млрд внешнего финансирования до 2029 года. Эту цифру Минфин страны озвучил 28 августа.

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