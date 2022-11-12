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На аэродромах ЮВО оборудуют комнаты психологической разгрузки

На аэродромах ЮВО оборудуют комнаты психологической разгрузки

Также новейшее оборудование позволит специалистам психологической службы военного округа проводить групповые и индивидуальные сеансы психологической разгрузки с целью снятия эмоционального напряжения, профилактики и коррекции стрессовых состояний военнослужащих.

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