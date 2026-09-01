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Ивановские новости

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В Ивановской области женщина оспаривает снижение зарплаты и требует полмиллиона компенсации

В Ивановской области женщина оспаривает снижение зарплаты и требует полмиллиона компенсации

Женщина требует признать незаконным уведомление о снижении зарплаты от компании-разработчика программных продуктов и взыскать 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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