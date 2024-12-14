«Не могут пройти фильтрацию в Шереметьево»: украинцы рискуют жизнью ради воссоединения с РФ

Политнавигатор Некоторые жители Украины настолько хотят воссоединиться с Россией, что специально приезжают в населённые пункты у линии фронта, чтобы дождаться армии РФ.
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