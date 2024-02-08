Продажа билетов на концерт Орбакайте во Владивостоке остановлена

Концерт певицы Кристины Орбакайте должен пройти во Владивостоке в марте. Однако пока продажу билетов приостановили, сообщил РИА Новости представитель концертного зала «Феско Холл», где планируется выступление.
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