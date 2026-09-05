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Скончался исполнительный директор фонда "Народный фронт. Все для Победы!"

Скончался исполнительный директор фонда "Народный фронт. Все для Победы!"

Анатолий Чернышов погиб в результате массированной атаки ВСУ Исполнительный директор благотворительного фонда "Народный фронт.

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