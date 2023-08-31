БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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США ЖДУТ РУССКИХ В НИКАРАГУА И НА КУБЕ: ВРЕМЯ ПРИЛЁТА РАКЕТЫ УЖЕ ПОДСЧИТАНО

США ЖДУТ РУССКИХ В НИКАРАГУА И НА КУБЕ: ВРЕМЯ ПРИЛЁТА РАКЕТЫ УЖЕ ПОДСЧИТАНО

ФОТО: YEONGSIK IM/SHUTTERSTOCK ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ В соцсетях репостят сенсационную новость: президент Никарагуа Даниэль Ортега подписал указ, разрешающий строительство русских военных баз и размещение крылатых ракет на территории своей страны.

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Комментарии
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иван петров
Давно пора .Зачем было вообще оставлять Кубу?Американцы пишом лезут во все щели.80лет разрушая мирную жизнь на планете.Байден уничтожив Югославию.сегодня тупо щемится в наши дома со своей войной.Сколько можно на это смотреть.?80 лет они уничтожают мирную жизнь на земле.лишая народы крова и дома и называют это БОРЬБОЙ ЗА ДЕМОКРАТИЮ?пОЧЕМУбАЙДЕНУ СЕГОДНЯ НИКТО НЕ ОБЬЯВЛЯЕТ ИМПИЧМЕНТ?Карманы набивают.за счет торговли бомбами касетными и дкмают Господь им простит...?
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