ФОТО: YEONGSIK IM/SHUTTERSTOCK ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ В соцсетях репостят сенсационную новость: президент Никарагуа Даниэль Ортега подписал указ, разрешающий строительство русских военных баз и размещение крылатых ракет на территории своей страны.
США ЖДУТ РУССКИХ В НИКАРАГУА И НА КУБЕ: ВРЕМЯ ПРИЛЁТА РАКЕТЫ УЖЕ ПОДСЧИТАНО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
иван петров
Давно пора .Зачем было вообще оставлять Кубу?Американцы пишом лезут во все щели.80лет разрушая мирную жизнь на планете.Байден уничтожив Югославию.сегодня тупо щемится в наши дома со своей войной.Сколько можно на это смотреть.?80 лет они уничтожают мирную жизнь на земле.лишая народы крова и дома и называют это БОРЬБОЙ ЗА ДЕМОКРАТИЮ?пОЧЕМУбАЙДЕНУ СЕГОДНЯ НИКТО НЕ ОБЬЯВЛЯЕТ ИМПИЧМЕНТ?Карманы набивают.за счет торговли бомбами касетными и дкмают Господь им простит...?
Ответить
1 д.
Свежие комментарии