США ЖДУТ РУССКИХ В НИКАРАГУА И НА КУБЕ: ВРЕМЯ ПРИЛЁТА РАКЕТЫ УЖЕ ПОДСЧИТАНО

иван петров

Давно пора .Зачем было вообще оставлять Кубу?Американцы пишом лезут во все щели.80лет разрушая мирную жизнь на планете.Байден уничтожив Югославию.сегодня тупо щемится в наши дома со своей войной.Сколько можно на это смотреть.?80 лет они уничтожают мирную жизнь на земле.лишая народы крова и дома и называют это БОРЬБОЙ ЗА ДЕМОКРАТИЮ?пОЧЕМУбАЙДЕНУ СЕГОДНЯ НИКТО НЕ ОБЬЯВЛЯЕТ ИМПИЧМЕНТ?Карманы набивают.за счет торговли бомбами касетными и дкмают Господь им простит...?