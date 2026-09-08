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В Москве арестовали четвертого фигуранта по делу о хищении топлива

В Москве арестовали четвертого фигуранта по делу о хищении топлива

Басманный суд Москвы арестовал председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова по делу о хищении топлива в подразделениях МВД Подмосковья: он будет находиться под стражей до 6 ноября.

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