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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Светлана Журова: «МОК обвиняет нас в политизированности, но нас отстранили от международных соревнований, и мы предлагаем свои форматы»

«Они обвиняют нас в политизированности, но нас отстранили от международных соревнований, и мы предлагаем свои форматы, это абсолютно нормально.

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