Самый бесполезный пропагандист непонятно чего - Арестович

На двух дебилов три глазаДавненько я не мочил Арестовича в сортире. Поэтому одноглазый и дырявый, кривоногий и хромой, выбегает Арестович, странно дрыгая ногой.
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Как же я люблю читать как Роджерс этих придурков дефективно-слабоумных в сортире топит))) Хороший такой у него сортир!
украинство-это фашизм,поэтому уничтожая укров и военных и т.н.мирных русская армия обеспечивает безопасность России.И никаких соплей по поводу т.н. братьев быть не должно.
А таких как Арестович сейчас на Украине большинство.Раньше русофобией страдала Западная Украина,а сейчас она практически вся.И как нам жить с такими упёртыми,наглыми и тупыми хохлами после нашей Победы?! А может быть мы в который раз затянем свои пояса и ринемся восстанавливать экономику"заблудших братьев?!"Но надо помнить о том,что их нацизм глубоко проник во все слои общества и началось это вроде бы с безобидного-напечатания портрета Мазепы на гривне достоинством в десять номинале .Наши дипломаты и спец.службы это всё проморгали,а "незалежность" и русофобия постепенно набирала свои обороты и достигла уже на майдане.Лично я не хочу с ними жить бок о бок и иметь такого соседа,пусть Западную Украину забирает Польша и это будет конгломерат пауков в банке.А нам запастись поп-корном и наблюдать когда они будут пожирать друг-друга.