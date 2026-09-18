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Жители Одессы блокировали автобусы ТЦК для спасения мобилизованного

Жители Одессы блокировали автобусы ТЦК для спасения мобилизованного

www.globallookpress.com/Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency В Одессе местные жители заблокировали выезд двух микроавтобусов территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), пытаясь помешать вывозу мобилизованного земляка, сообщает 18 сентября украинское издание "Страна".

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