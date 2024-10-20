Цифровой рубль — это просто

Как мы будем пользоваться новой формой национальной валютычитайте на monocle.ruКак мы будем пользоваться новой формой национальной валютыМасштабное внедрение цифрового рубля (ЦР) может начаться уже в середине 2025 года.
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