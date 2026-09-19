Альберт Яковлев: «Мәгълүмати куркынычсызлык белгечләре һәр көн тәүлек буе эшли»

Татарстанда соңгы тәүлектә хөкүмәтнең интернет-ресурсларын ватып керүнең 537 омтылышы, шулай ук серверларда зарарлы программаларны читтән торып эшләтеп җибәрүнең 158 очрагы теркәлгән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым