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Полпред президента в ЦФО поблагодарил коллектив ГК «Зелёный сад»

Официальную благодарность коллективу ГК «Зелёный сад» вручил Главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Михаил Максимов.

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