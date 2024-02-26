Полпред президента в ЦФО поблагодарил коллектив ГК «Зелёный сад»

Официальную благодарность коллективу ГК «Зелёный сад» вручил Главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Михаил Максимов.
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