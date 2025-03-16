Курская область: успех российской армии дает возможность развития ситуации на Сумском направлении. Известно, что киевская армия готовились к такому положению дел и поработала над рубежами в Сумской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии