Отчет «РусГидро» по МСФО за 9 месяцев - основные события 28 ноября

«РусГидро» во вторник, 28 ноября, представит финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2023 года. За январь-сентябрь прошлого года общая выручка «РусГидро» с учетом государственных субсидий составила 339,3 млрд рублей.
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