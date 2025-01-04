Приятный финансовый сюрприз: В январе 2025 будет сразу три доплаты к пенсии

Виктор Онегин

Красивый рапорт,но через два месяца самое большее через полгода инфляция всё сожрёт и бедный пенсионер опять станет беднее. Богатому же пенсионеру эта добавка пройдёт не замеченной,одноразовый поход за продуктами.