Приятный финансовый сюрприз: В январе 2025 будет сразу три доплаты к пенсии Ирэн ОрлонскаяС наступлением нового года многие пожилые граждане смогут рассчитывать на увеличение своих финансовых поступлений.
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