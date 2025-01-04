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Приятный финансовый сюрприз: В январе 2025 будет сразу три доплаты к пенсии

Приятный финансовый сюрприз: В январе 2025 будет сразу три доплаты к пенсии

Приятный финансовый сюрприз: В январе 2025 будет сразу три доплаты к пенсии Ирэн ОрлонскаяС наступлением нового года многие пожилые граждане смогут рассчитывать на увеличение своих финансовых поступлений.

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Комментарии
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Виктор Онегин
Красивый рапорт,но через два месяца самое большее через полгода инфляция всё сожрёт и бедный пенсионер опять станет беднее. Богатому же пенсионеру эта добавка пройдёт не замеченной,одноразовый поход за продуктами.
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