В Израиле заявили, что займут более агрессивную позицию по отношению к России

Израильский политик Вайтман спрогнозировал ужесточение позиции Тель-Авива в отношении Москвы.Позиция Израиля в отношении России может стать более агрессивной – так завил представитель израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вайтман.
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