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Царьград

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Адвокат напавшего на "Крокус" раскрыл детали подготовки теракта

Адвокат напавшего на "Крокус" раскрыл детали подготовки теракта

Правозащитник объяснил, как террористы выбрали место, на которое хотели напасть.Адвокат одного из задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити" раскрыл "Коммерсанту" некоторые подробности дела.

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