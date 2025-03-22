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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лонни Уокер не смог доиграть матч против «Сан-Антонио» из-за сильной головной боли

За это время защитник «Филадельфии» отметился 3 очками, 1 передачей и 2 перехватами. Матч закончился победой «Сперс» – 128:120.

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