Блинчики с русской творожно-картофельной начинкой

Эти вкусные блины с творогом и картошкой — мои любимые блины с русской начинкой. Мне всегда очень нравились русские вареники (не путать с украинскими, потому что у них другая начинка!), но лепить вареники — для меня дело сложное.
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